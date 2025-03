Iltempo.it - L'annuncio di Alessandra Amoroso: perché cancella le ultime date del tour

ha annunciato attraverso i suoi social che diventerà mamma per la prima volta. L'arrivo di Penny (così l'ha chiamata nell'social, ndr.), previsto per settembre, ha portato a una riorganizzazione del "Fino a qui Summer", prodotto e organizzato da Friends and Partners. Il, che debutterà l'11 giugno con una data speciale alle Terme di Caracalla, ha subito lazione delletre: 18 agosto a Roccella Ionica (Roccella Summer Festival - Teatro al Castello); 6 settembre a Macerata (Sferisterio) e 24 settembre a Napoli (Piazza del Plebiscito). Chi ha acquistato i biglietti per questepotrà richiedere il rimborso entro il 18 aprile 2025. Ilproseguirà con le seguenti: 11 giugno (Roma - Terme di Caracalla); 26 giugno (Ferrara - Ferrara Summer Festival - Piazza Ariostea); 3 luglio (Marostica - Marostica Summer Festival Volksbank); 5 luglio (Trento - Trento Live Fest, Trentino Music Arena); 12 luglio (Taormina - Sotto Il Vulcano Fest - Teatro Antico); 18 luglio (Asti - Astimusica, Piazza Alfieri); 20 luglio (Cernobbio - Parco Sonoro del Lago, Villa Erba); 23 luglio (Codroipo - Villa Manin); 26 luglio (Marsciano - Musica Per I Borghi); 2 agosto (Forte dei Marmi - Villa Bertelli); 5 agosto (Lanciano - Parco Villa Delle Rose) e 7 agosto (Lecce - Oversound Music Festival - Cave Del Duca).