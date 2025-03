Ilrestodelcarlino.it - L’angolo di Petrax

I valori della vita e del volontariato, è questo il messaggio che in più occasioni è stato ripreso all’interno della cerimonia che si è svolta domenica a Montegiorgio in occasione del passaggio della ‘Croce Icona del Giubileo’. Circa una settimana fa, la Confraternita delle Misericordia di Montegiorgio, ha partecipato a Roma alla giornata dal ‘Giubileo del Volontariato’, riportando in dono alla comunità il passaggio della ‘Croce Icona del Giubileo’, una croce in legno d’ulivo benedetta dal Papa Francesco, che viaggerà in tutta Italia ospitata dalle varie associazioni della Misericordia. Domenica mattina si è svolta una processione della ‘Croce Icona del Giubileo’ dalla sede delle Misericordia alla chiesa di San Giovanni, presente anche il vescovo di Fermo Monsignor Rocco Pennacchio; Monsignor Franco Agostinelli, correttore nazionale delle Misericordia d’Italia; il sindaco Michele Ortenzi, altri amministratori del comuni limitrofi; i volontari della Misericordia, una delegazione della ‘Fanfara dei Bersaglieri’ e tanti cittadini.