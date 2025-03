Ilfattoquotidiano.it - Lana di pelo di cane e gatto, è boom di richieste: “Un maglione può costare anche mille euro, ogni gomitolo racchiude la storia dell’animale amato”

Potreste mai immaginare di indossare unfatto con ildel vostro? O una sciarpa, o un cappello? Quella che potrebbe sembrare un’idea bizzarra, o persino uno scherzo, è diventata realtà grazie a Giulia e Alessandro, una coppia marchigiana che ha trasformato la passione per i filati e l’amore per gli animali in un’originale attività imprenditoriale. Ma attenzione: unrealizzato con il sottodel vostro amico a quattro zampe può arrivare a1000.Un sogno nato quasi per caso, come racconta Giulia in un’intervista al Corriere della Sera: “Il nostroha improvvisamente fatto una muta incredibile e, da una semplice spazzolata, si sono accumulati due chili di fibra”. Da lì, l’idea: filare il sottodi cani e gatti per creare gomitoli unici e personalizzati.