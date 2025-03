Ilfattoquotidiano.it - L’amministrazione Trump deve reintegrare 24mila dipendenti in prova licenziati da 18 agenzie per decisione del Doge di Musk

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è stata costretta a fare marcia indietro ealmenofederali ina metà febbraio nell’ambito della violenta spending review avviata dalla Casa Bianca attraverso il Dipartimento per l’efficienza governativa affidato alla supervisione di Elon. È l’ennesimo caso in cui un giudice federale, in questo caso la corte del Maryland, boccia le mosse del tycoon decretando che sono illecite. Il Washington Post riferisce che gli atti depositati riguardano 18. La maggior parte deiè stata messa in congedo amministrativo retribuito. Altri sono stati reintegrati completamente con lo stipendio.Il giudice distrettuale James Bredar la scorsa settimana ha preso labollando come “non vera” la giustificazione data per il licenziamento, cioè una loro presunta performance negativa.