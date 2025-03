Quotidiano.net - L’alleanza tra Ue e Usa è insostituibile

Roma, 18 marzo 2025 – La crisi nei rapporti tra Europa e Stati Uniti è un tema attuale, ma la loro storica alleanza rimane. La vera sfida consiste nel rinnovare questa partnership per affrontare le minacce globali poste da un blocco di Paesi, in prevalenza autocratici, che mettono in discussione la leadership occidentale. L’invasione dell’Ucraina ha evidenziato le fragilità dell’Occidente. Gli Usa hanno a lungo basato la loro influenza sul potere del dollaro e sulla superiorità militare, mentre l’Europa ha delegato la propria sicurezza agli alleati d’oltreoceano, intrecciando al contempo relazioni commerciali spesso sbilanciate e incaute. US President Donald Trump talks to members of the media as he visits the John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, DC, on March 17, 2025.