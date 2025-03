Gamberorosso.it - L'agricoltore che ha lasciato il mondo della finanza per produrre olio (uno dei migliori d'Italia)

«La mia è una storia di numeri e di azzardi, di grafici e di scommesse, di mercati e di. E poi, sulla soglia dei 50, la scelta di abbandonare tutto questo per inseguire il "piano A". Senza sapere ancora, però, in cosa consistesse questo piano A». A raccontarci il cambio di vita e la passione per l'olivicoltura è Andrea Gentili, titolare dell'azienda Gea 1916 vincitrice del riconoscimento "Novità dell'anno" sulla guida Oli d'2025.Il percorso alla ricerca di un "richiamo" dal passato«Chi si muove curiosando neldi olivicoltori e frantoiani sente spesso racconti di lavori, di passioni, di impegni trasmessi di generazione in generazione. Ma quella non è la mia storia». Quella di Andrea Gentili è invece una storia nella quale l'olivicoltura fa da protagonista solamente negli ultimi anni con l'azienda agricola nata nel 2022.