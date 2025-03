Ilnapolista.it - L’agente di Zaccagni: «C’è stato l’interesse del Napoli a gennaio ma non ha mai pensato di lasciare la Lazio»

Mario Giuffredi, agente di, ha parlato a Radio Kiss Kiss, raccontando un retroscena di mercato sul capitano dellae il club azzurro. Continuano gli ottimi rapporti tra lo stesso procuratore e ilcome testimonia anche l’affare Marianucci:«C’èdel, è vero. Ma è anche vero che maie mai lahanno maidi separarsi. Il ragazzo ha rinnovato sei mesi prima, vuol diventare la bandiera dellae non ha maidii biancocelesti».Giuffredi ha anche parlato di Matteo Politano, suo altro assistito:«La convocazione in nazionale è la chiusura di un cerchio in un senso positivo. Ha fatto tre quarti di stagione ad alti livelli interpretando il ruolo dell’esterno in maniera diversa rispetto a come ha fatto negli anni scorsi.