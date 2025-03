Iltempo.it - L'affollata Santa Marta o l'isolato Palazzo: tutti i dubbi sul ritorno del Papa

Leggi su Iltempo.it

La parola «miglioramento» continua a fare capolino nei bollettini vaticani sulle condizioni di Francesco. La situazione, tuttavia, resta complessa e continua a richiedere prudenza. Nell'unica conferenza dello staff medico al Gemelli, il professor Sergio Alfieri era stato categorico nell'affermare che il«si rimetterà e tornerà a» dove dovrebbe essere gestita la fase meno acuta della sua polmonite bilaterale. Nonostante l'audio e la foto, in Vaticano si è meno ottimisti e non ci si spinge ancora a togliere il condizionale, ma c'è chi comincia a interrogarsi su come potrebbe essere una degenza dell'illustre (e difficile) paziente a. Nonperò sono convinti che il residence vaticano possa essere il luogo più indicato per l'anziano e malato. Se nel 2013 Francesco lo scelse come residenzale per non viverenelApostolico, oggi questa stessa ragione è all'origine deisulla compatibilità con la patologia che ha fatto temere per la sua vita.