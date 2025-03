Casertanews.it - Ladri si aggirano in via Tiziano: in due avvistati incappucciati e col volto travisato

a Carinaro in piena notte. Dopo una serie di furti messi a segno nelle ultime settimane, compreso quello registrato a scuola, è tornato l’allarme criminalità in città. In tanti hanno paura di essere presi di mira da questi banditi, vedendo andare in fumo i sacrifici di una vita.