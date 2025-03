Ilrestodelcarlino.it - Ladri in azione, rubate due Range Rover Evoque

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le bande didi auto sono tornate a fare shopping lungo le strade di Grottammare, dove nella notte di venerdì scorso sono statedue costosissime. Una era parcheggiata in via Cairoli, nella zona della stferroviaria e l’altra in via dei Piceni. Ricevuta la denuncia sporta dai proprietari, i carabinieri della locale sthanno avviato le indagini con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, del telepass e del Gps di cui le vetture sono dotate. Una delle due, tramite il Gps, è stata rintracciata in provincia di Foggia seppur, secondo i primi riscontri, alleggerita di alcune parti. Gli accertamenti da parte dei carabinieri vanno avanti per cercare di fare piena luce sui due furti e arrivare ai responsabili, ma appare chiaro che le bande di, provenienti dalla Puglia, in particolare da Cerignola e zone limitrofe, prediligono compiere furti a Grottammare, per la vicinanza del casello autostradale alla Città.