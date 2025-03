Quotidiano.net - L’accordo sulle nomine Rai. Il Gr finisce in quota FdI. E la Lega perde una casella

Giorgia Meloni vince la partita delleRai e resta il riferimento politico della maggior parte delle testate della tv pubblica, ma anche Forza Italia, con Antonio Tajani, mantiene le posizioni mentre laresta indietro, riuscendo comunque a limitare i danni, ma invocando già da ora "compensazioni" che probabilmente arriveranno con ledi seconda fascia. Dall’opposizione, in particolare dal Pd, parla di "occupazione senza visione, un servizio pubblico bloccato da logiche spartitorie", mentre il M5s chiede il blocco delle"se l’ad non viene prima in Vigilanza Rai". Per Avs, infine, la "Rai è sempre più Telemeloni" e infine, i renziani di Iv che fotografano "una maggioranza più interessata alle poltrone che al servizio pubblico". Da sottolineare, in questo quadro, che la maggioranza fa incetta di poltrone, ma continua a non dare il via libera alla nomina di Simona Agnes nel ruolo di presidente del cda Rai.