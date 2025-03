Ilrestodelcarlino.it - Laboratorio creativo in biblioteca per i più piccoli

Lacomunale di Castrocaro ospita unper bambini, promosso dai volontari della Piccola tana di Forlì per celebrare la festa del papà. L’appuntamento è oggi alle 16,15 in viale Marconi 115 (ingresso anche da via del lavoro). Per informazioni e prenotazioni, tel. 334.1566848. Il contributo di partecipazione è di 6 euro a sostegno dell’attività dell’associazione, nata nel 2021 per la tutela dei conigli. In base a un patto di collaborazione con il Comune di Forlì e con l’associazione Made in Bunny, i volontari somministrano alimenti e cure aiospiti del parco Franco Agosto.