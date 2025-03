Amica.it - L’abito dolcevita di Rania di Giordania

Rania di Giordania ha condiviso l'iftar, il pasto serale che interrompe il digiuno nel mese sacro ai musulmani, insieme a un gruppo di donne a Madaba. Per l'occasione, la sovrana ha scelto un abito lungo firmato Thebe Magugu. Il capo è caratterizzato da una silhouette ampia arricchita da motivi intrecciati. Rania di Giordania ha completato la mise con accessori di lusso: pochette in pelle intrecciata di Bottega Veneta, décolleté metallizzate di Dior e cintura dorata. La sovrana ha combinato in maniera egregia abbigliamento etnico e accessori d'alta moda.