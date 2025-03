Iodonna.it - La voce rotta dal pianto, l'attrice protagonista ha faticato a trattenere le lacrime di fronte ai fan.

«Avevo solo 19 anni quando ho fatto la prima audizione per ottenere il ruolo in questo film, e ora ne ho quasi 24, è stata una parte molto importante della mia vita». Con queste parole Rachel Zegler ha inaugurato il suo discorso all’anteprima del live action Disney Biancaneve, in cui interpreta la. Da Biancaneve a Elsa, tutte le principesse Disney guarda le foto Biancaneve al cinema il 20 marzoIl live-action diretto da Marc Webb, riporta sul grande schermo la celebre fiaba uscita per la prima volta in cartone animato nel 1937.