La vendita di pacchi smarriti arriva a Marcianise: dal 25 al 30 marzo corsa all'affare

Tempo di lettura: 3 minutiDopo il successo straordinario delle tappe di Roma, Bologna, Milano, Lonato e Marghera, il pop-up store di King Colis approda a, in provincia di Caserta, portando il suo innovativo format di shopping a sorpresa. Dal 25 al 30, il Centro Commerciale Campania sarà la nuova destinazione per tutti gli appassionati di shopping eco-responsabile e conveniente.Parlando di numeri, tra tutte le tappe l’evento di Milano ha segnato un record assoluto con 12.000 visitatori e 12 tonnellate divenduti, registrando un incremento del 20% rispetto agli eventi precedenti di Roma e Bologna. Con un trend in continua crescita, l’obiettivo è replicare il successo anche nella nuova tappa campana.King Colis, startup francese che recuperanon consegnati dagli e-commerce e li rivende a prezzi vantaggiosi, continua la sua missione di riduzione degli sprechi e promozione dell’economia circolare.