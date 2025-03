Donnapop.it - La tragedia di Pietro Genuardi, morto poco prima del trapianto: la verità dietro la morte dell’attore

Leggi su Donnapop.it

La scomparsa di, avvenuta il 14 marzo scorso, ha scosso profondamente il mondo della televisione e tutti coloro che lo avevano conosciuto come un volto familiare e amato. L’attore, noto per i suoi ruoli in serie come Il Paradiso delle Signore, ha lasciato un vuoto enorme tra colleghi e fan.Durante il programma La Volta Buona, Caterina Balivo ha dedicato un ampio spazio alla memoria, dove Alex Belli, suo amico e collega di lunga data, ha rivelato alcuni dettagli inediti sulla malattia che ha segnato la sua vita negli ultimi tempi.e l’imminente: la rivelazione di Alex BelliAlex Belli, che aveva condiviso conben otto anni sul set di Cento Vetrine, ha parlato con grande emozione della malattia che ha colpito l’attore, svelando chestava combattendo contro la leucemia e che,della sua, era in attesa di undi midollo.