Ilfattoquotidiano.it - “La tosse? Roba da vecchi. Ho un marito di 30 anni più giovane che cucina per me, quest’estate torno a fare windsurf”: i segreti di longevità della signora Mariuccia, 98enne di Riva Trigoso

“Ho lacome Papa Francesco, sono andata atutti gli esami: temevo una polmonite. Per fortuna non è nulla: ho solo preso tanto freddo quando, qualche giorno fa, insieme a mio, ho fatto toccata e fuga a Firenze. Colpa del treno in ritardo di quasi un’ora. La schiena è partita quasi subito e ora ho questo malessere di stagione. Mi dicono che èda. Mah.”. Ride, Maria Carlano, per tutti, 99il prossimo 20 novembre, ligure dima romana d’adozione, con la Sardegna nel cuore. Ride, e non si scompone, perché il tempo, per lei, sembra non passare mai. O, meglio, passa, ma senza lasciare troppe tracce.“Invece passa, eccome se passa”, ammette in un’intervista al CorriereSera, che l’ha contattata per farsi svelare isua