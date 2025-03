La terra trema a Potenza in mattinata scossa di magnitudo 4 2 | paura ma nessuna segnalazione di danni

Leggi su Ildenaro.it

Dopo ladi terremoto di4.2 avvertita ae nel resto della Basilicata alle ore 10.01, finora non stati segnalati. Verifiche sono comunque in corso da parte della Protezione civile e dei Vigili del fuoco.L’evento sismico è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di: la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Il sisma è stato localizzato nella zona di Vaglio Basilicata, ad una profondità di 14 km.L'articolo La, indi4.2:madiproviene da Ildenaro.it.