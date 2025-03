Panorama.it - La telefonata tra Trump e Putin

Sembra che si stia registrando qualche passo avanti sulla crisi ucraina. È questo che emerge dallaintercorsa, poche ore fa, tra Donalde Vladimir.“I leader hanno concordato che il movimento per la pace inizierà con un cessate il fuoco energetico e infrastrutturale, nonché con negoziati tecnici sull'attuazione di un cessate il fuoco marittimo nel Mar Nero, un cessate il fuoco completo e una pace permanente. Questi negoziati inizieranno immediatamente in Medio Oriente”, recita una nota della Casa Bianca, pubblicata poco dopo la conclusione del colloquio. “I leader hanno parlato ampiamente del Medio Oriente come regione di potenziale cooperazione per prevenire futuri conflitti”, si legge ancora. “I due leader hanno condiviso l'opinione che l'Iran non dovrebbe mai essere in grado di distruggere Israele”, prosegue la nota, che sottolinea anche la volontà, espressa da entrambe le parti, di rafforzare le relazioni tra Washington e Mosca.