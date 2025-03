La telefonata tra Putin e Trump l’orario e le ipotesi sulla trattativa per la tregua in Ucraina | le centrali elettriche gli asset da dividere e i territori

Leggi su Open.online

La linea telefonica tra la Casa Bianca e il Cremlino sarà attiva oggi, martedì 18 marzo, tra le 16 e le 18 ora italiana: quello il momento in cui dovrebbe avvenire latra il presidente americano Donalde quello russo Vladimir. Quanto durerà non è dato saperlo: «Parleranno quanto riterranno opportuno», ha precisato frettolosamente il portavoce del leader di Mosca, Dmitry Peskov. Anche perché saranno toccati numerosi argomenti, dal possibile cessate il fuoco agli impianti energetici, dalla «normalizzazione delle relazioni bilaterali» alla possibile divisione di alcuni. Fino alla spartizione deitra Russia e, una prima base di partenza su cui tentare di costruire una strada concreta che porti a un tavolo di trattative. I risultati della– che siano solo idee, intenzioni o decisioni effettive – è probabile che non si sapranno immediatamente: «ll Cremlino sceglierà il formato per annunciarli in base a come andrà la conversazione», scrive l’agenzia di stampa russa Tass.