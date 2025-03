Lettera43.it - La telefonata tra Putin e Trump è in programma tra le 14 e le 16 italiane

Latra Vladimire Donaldsi terrà martedì 18 marzo tra le 16 e le 18 ora di Mosca, quindi tra le 14 e le 16. L’ha reso noto il portavoce di, Dmitri Peskov, ripreso dalle agenzie russe. Il Cremlino, secondo quanto riportato dalla Tass, ha annunciato che i due presidenti discuteranno «dell’ulteriore normalizzazione delle relazioni bilaterali» tra Russia e Stati Uniti e «di una soluzione» al conflitto russo-ucraino. Peskov ha detto che la Russia non ha ancora deciso chi sarà il principale negoziatore con la parte americana sulla guerra in Ucraina.Dmitry Peskov (Getty).Crosetto: «Mi aspetto che smettano di cadere le bombe»Intervistato da Rtl 102.5, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha detto che dal colloquiosi aspetta solo una cosa, cioè «che per un giorno smettano di cadere le bombe».