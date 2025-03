Quotidiano.net - La telefonata della pace: oggi Trump sente Putin sull’Ucraina. “Colloquio su territori e centrali”

Roma, 18 marzo 2025 – È il giornoche tutti vorrebbero spiare. Donalde Vladimirin chiamata intercontinentale. La seconda tra i due leader dopo quella del 12 febbraio. Sulla linea protetta tra Washington e Mosca correranno le parole che possono orientare il conflitto in corso e decidere il destino dell'Ucraina. L'Ucraina è il Paese aggredito dalla Russia 37 mesi fa, ora trascinato al tavolo dapiù con le cattive che con le buone, in attesa di capire se esistono i margini per una"duratura". È il risultato minimo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky caldeggia qualora un'effettiva negoziazione sbocciasse, mentre sale a 30 il numero dei Paesi "volenterosi" (Ue ed extra Ue) pronti a supportare Kiev.