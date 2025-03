La svolta pop dei Coma Cose | Tra dieci anni? Speriamo di stare ancora insieme Sarà incredibile- L’intervista

Leggi su Open.online

Si intitola VitaFusa l’ultimo album dei, uscito all’indomani della terza – fortunata – partecipazione al Festival di Sanremo. A poco più di un mese dal Festival la loro Cuoricini è una delle canzoni della playlist architettata da Carlo Conti più trasmesse dalle radio italiane. Il nuovo album segna per loro un passaggio definitivo al pop più mainstream, un passaggio già inaugurato con la hit estiva Malavita e che risulta assai efficace per chi ascolta. Una sfida per Fausto Lama e California, da qualche mese anche marito e moglie: «Cerchiamo quello che non abbiamo mai fatto, ciò che è inedito, che poi sia il pop è una coincidenza stilistica, per noi è semplicemente qualcosa di nuovo, un salto nel vuoto. Il fatto che abbracci tanto pubblico e che restituisca dunque tanto affetto è una bellissima conseguenza, ma non è lo scopo primario».