La svolta dell’Università di Harvard | corsi gratuiti agli studenti con redditi fino a 200mila dollari

L’università diha annunciato un ampliamento del suo programma di aiuti finanziari: a partire dall’anno accademico 2025-2026 gliprovenienti da famiglie conannui pari o inferiori apotranno frequentaregratis. Per chi rientra nella fascia di reddito inferiore ai 100mila, oltre alla copertura delle tasse universitarie, saranno garantiti anche vitto, alloggio, assicurazione sanitaria e spese di viaggio. Secondo quanto spiegato nella direzione dell’ateneo, l’obiettivo è rendereaccessibile a piùche mai. Le stimeriferiscono che questa iniziativa consentirebbe all’86% delle famiglie statunitensi di qualificarsi per qualche forma di aiuto finanziario. Attualmente, il costo totale per frequentarepuò superare gli 80milaall’anno, considerando anche vitto, alloggio e altre spese accessorie.