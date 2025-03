It.newsner.com - La storia di Binti Jua: Il gorilla che ha stupito il mondo

In unpieno di caos e incertezza, ci sono momenti che ci ricordano il profondo legame che condividiamo con tutte le creature viventi.Uno di questi momenti è accaduto più di vent’anni fa allo zoo di Brookfield, nell’Illinois, quandoJua, una femmina didi 160 chili, ha compiuto un gesto incredibile che ha toccato il cuore di milioni di persone.Eroina improbabileIn un caldo pomeriggio d’estate del 1996, la giornata di un bambino di 3 anni allo zoo prese una piega terrificante. Mentre si arrampicava su una barriera che circondava il recinto dei, il bambino cadde per 25 piedi sul terreno sottostante, ferendosi gravemente.La madre del bambino e i visitatori hanno urlato di orrore, incerti su ciò che sarebbe accaduto in seguito. All’interno del recinto, sette giganteschi primati si stavano rilassando.