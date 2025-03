Linkiesta.it - La storia del mio guardaroba è il modo migliore per capire l’inflazione

Ho un’amica ereditiera. Ho più di un’amica ereditiera, ma questa in particolare mi serve per provare a ragionare di cosa diavolo sia successo nella moda e nel lusso nell’arco delle nostre vite, in quest’articolo per il quale vi consiglio di non giocarvi subito i vostri «io non arrivo a fine mese e tu parli di borse da migliaia di euroooo»: raggruppateli, e scagliatemeli tutti addosso alla fine.Quest’amica ereditiera e io abbiamo comprato le nostre prime Birkin venti e qualcosa anni fa. Abbiamo rievocato quegli acquisti l’altro giorno, parlando della Rodeo, la borsa di Balenciaga di cui più si parla questa stagione.Io dicevo: meno male che mi sono fatta unprima che impazzissero i prezzi, perché adesso robe analoghe a quelle che compravo disinvoltamente vent’anni fa costano cinque volte tanto, e io non guadagno cinque volte quel che guadagnavo vent’anni fa.