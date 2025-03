Linkiesta.it - La storia del Giardino del Pane

C’è un momento nella vita in cui un incontro casuale può cambiare tutto. Per Mara Viganò, ingegnera biomedica, quel momento è arrivato nel 2011 grazie a suo marito, che le ha fatto scoprire il lievito madre. Da quel primo impasto è iniziato un cammino che l’ha portata a trasformare una passione in un percorso nel mondo della panificazione artigianale.Mara ha dedicato anni alla sua formazione, affiancando il panificatore Frank Metzger, che aveva avviato il proprio forno a Capiago (Como). Metzger, seguace di principi di autarchia alimentare e filiera corta, le ha trasmesso la filosofia delnaturale, senza compromessi sulla qualità degli ingredienti e sul rispetto dei tempi della lievitazione. Insieme a lui, ha imparato il valore della materia prima, delle farine di qualità come quelle del Mulino Marino e della lavorazione con il lievito madre.