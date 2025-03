Sport.quotidiano.net - La solidità difensiva sembra ritrovata

Il tecnico Mimmo Di Carlo e i suoi uomini si proiettano in un’altra importante settimana di lavoro, ma potranno nel farlo potranno confidare in una certezza in più. Ovvero quella che ha visto una rilevante inversione di tendenza anche in relazione della prestazione offerta dal pacchetto arretrato che è tornato a mantenere inviolata la porta bianconera dopo ben tre mesi. L’ultima circostanza in cui l’Ascoli aveva fatto registrare un clean sheet era stata quella risalente al successo ottenuto in trasferta il 14 dicembre sul campo del Legnago (1-0). Sarà stato il caso oppure no, ma anche in quella circostanza a decidere l’incontro fu un gol del centrocampista Varone. Da lì in poi, tra gravi errori individuali, pesanti assenze e problematiche varie, il Picchio era sempre finito per incassare gol nei successivi 12 turni.