Ilrestodelcarlino.it - La serie televisiva Squid Game. Fenomeno, dalla tv al marketing

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tra i giovani si parla spesso di unasu Netflix che ha ottenuto un successo mediatico incredibile. Si tratta di, unasudcoreana, diretta e ideata da Hwang Dong-hyuk diventata un vero e proprioculturale. Si è diffusa solo con il passaparola e i social. Si tratta della storia di Seong Gì-hun e di altre 455 persone che rischiano la vita in un gioco di sopravvivenza in cui se sbagli muori. La sfida consiste nel partecipare a 6 competizioni che rappresentano vari livelli. Il suo fascino è legato sia agli scenari colorati che alla facilità dei giochi. La grande diffusione di questaè stata utilizzata per una consistente campagna diin vari settori. Infatti intorno allasi sono strette collaborazioni con produttori di giochi e gadget.