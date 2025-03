Digital-news.it - La Serie B nei pubblici esercizi Bar e Hotel, in vendita pacchetto per ultime 8 giornate

La Lega Nazionale ProfessionistiB (LNPB) sta ampliando la propria strategia di distribuzione dei contenuti audiovisivi con una mossa pensata per raggiungere nuovi segmenti di mercato.E' stato infatti lanciato sul mercato undi diritti televisivi non esclusivi, chiamato "Bar e", che permetterà agli operatori di comunicazione di trasmettere le partite dellaBKT initaliani durante gli ultimi giorni della stagione. L'iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di diversificazione dei canali di distribuzione del calcio diB. Nel dicembre 2024, la LNPB ha iniziato a distribuire il canale "LaB Channel" su Amazon Prime Video, con l'obiettivo di raggiungere il pubblico domestico attraverso una delle principali piattaforme di streaming.Ilinclude la trasmissione in diretta di quattro partite per ciascuna delleottodel campionato 2024/2025, dalla 31ª alla 38ª giornata, oltre a tutte le eventuali partite dei play-off e play-out.