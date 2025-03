Ilgiorno.it - La scuola del Tricolore e dell’Unità. Festa alla primaria Iqbal Masih

Duecento bandiere tricolori sventolanti ieri mattinaper festeggiare il 17 marzo (data della proclamazioned’Italia nel 1861), Giornatanazionale, della Costituzione e della Bandiera. "Laè il luogo della semina - spiega il sindaco Paolo Pilotto - il luogo in cui mettersi in gioco nelle periferie. Nel quartiere Cederna ci sono ceti e origini diverse. Abbiamo voluto alimentare il senso dell’appartenenza che consente la convivenza civile e il sentirsi parte di una comunità". Il quartiere Cederna è insieme al quartiere San Rocco quello che più di altri accoglie famiglie di svariate provenienze. In particolare, ladi via Luca della Robbia è intitolata al bambino pakistano attivista contro il lavoro minorile, come segno di inclusione.