La scomparsa di Gallione. Un dirigente di banca e un esempio di signorilità

Un signore tanto nella vita professionale quanto in quella privata. Un uomo animato da sani principi e impegnato nel portare avanti idee e progetti in grado di valorizzare Viareggio. Questo era Alessandro, ex presidente del Rotary club e della Fondazione Artiglio che è deceduto ieri mattina a 75 anni lasciando un’importante eredità culturale.aveva lavorato alla Cassa di Risparmio di Lucca completando una carriera daapicale sia all’interno dell’istituto che della Fondazione Cr Lucca. Era stato anche direttore della Imt, la scuola universitaria privata di Lucca. Enorme il suo impegno anche sociale per la città di Viareggio. Lo ricorda con affetto e commozione l’architetto Bruno Ulisse Viviani, suo amico personale con cui aveva portato avanti tante iniziative con il Rotary e con la Fondazione Artiglio.