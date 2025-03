Oasport.it - ‘La scodata’ di De Chiesa: “Brignone merita l’en plein, Goggia meno possente, ma più brava. Uomini? Un velo pietoso”

LA CILIEGINA SULLA TORTA PER FEDERICAPenso che vincere in casa, dopo una stagione del genere, sia stato il massimo possibile. Non si poteva chiedere di meglio. Si porta a casa la Coppa del Mondo generale: non ha vinto, ma stravinto. La Federica attuale non è paragonabile a quella di 5 anni fa. Questa volta è stato uno strapotere, all’epoca le seccava aver vinto senza la Shiffrin, a cui era morto il padre, quindi le era rimasto un po’ un tarlo.LA PROSSIMA MISSIONE: VINCERE ANCHE TRE COPPE DI SPECIALITÀPuò vincerle tutte e tre, come neanche una. Le classifiche sono talmente in bilico che tutto può succedere. Io, se dovessi dare retta al mio subconscio, direi che le vincerà tutte e tre, perché è la piùquest’anno ovunque scii. Federica in discesa è stata piùdella Huetter.