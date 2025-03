Ilfattoquotidiano.it - La scena incestuosa in The White Lotus: attenzione, spoiler. Cosa accade tra i fratelli Ratcliff

: se seguite Theè bene sapere che questo articolo contiene unogigantesco sulla quinta puntata della terza stagione. Si chiamano Lochlan Ratliff (Sam Nivola) e Saxon Ratliff (Patrick Schwarzenegger) e sono i dueprotagonisti della serie HBO. In vacanza nello splendido Four Seasons Resort Koh Samui, la storia della famigliasegue diverse linee narrative: il papà Timothy Ratliff (Jason Isaacs), milionario, scopre di essere sotto indagine da parte dell’FBI, ruba il lorazepam della moglie (che non la prende bene) e inizia una discesa agli inferi delle dipendenze. Mentre la figlia Piper (Sarah Catherine Hook) è determinata a convincere i genitori a restare in Thailandia per soggiornare un anno in un monastero e approfondire la conoscenza del buddsimo, ifanno bagordi.