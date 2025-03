Lanazione.it - La salvezza dallo Scolmatore : "Fondamentale ma non basta. Va anche aumentata la portata"

La gestione dello"richiede un equilibrio delicato per la protezione di diverse aree", dice l’associazione piccoli e medi proprietari immobiliari che "è solidale con i sindaci di Livorno e Collesalvetti per un impegno più trasparente e collaborativo nell’utilizzo delloa salvaguardia della città di Pisa". Cos’è successo? "I nostri territori di Livorno e Collesalvetti hanno subito enormi danni a causa dell’apertura dello– spiega una nota di Asppi –: serve una maggiore collaborazione e solidarietà tra enti in situazioni di emergenza, e soprattutto pianificare investimenti comuni e futuri per migliorare la sicurezza idraulica del nostro territorio". La gestione di un sistema complesso come lodunque richiede, secondo l’associazione, una stretta collaborazione tra i comuni di Pisa, Livorno, Collesalvetti, Pontedera, la Regione e gli altri enti competenti, con la condivisione di informazioni, la pianificazione congiunta e la coordinazione degli interventi che sono fondamentali per una gestione efficace del rischio idraulico".