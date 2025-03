Anteprima24.it - La rucola della Piana del Sele Igp all’Accademia dei Georgofili a Firenze

Tempo di lettura: 2 minutiLadelIgpdeidicome modello di sostenibilità in orticoltura. Per raccontare l’esempio salernitano tra i relatori è stato invitato il presidente del Consorzio di tutela, nonché presidente del Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume, Vito Busillo. La giornata di studio, organizzata in collaborazione con il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, è stata un’importante occasione di confronto sul futuro dell’orticoltura. L’urgenza di integrare innovazione tecnologica e sostenibilità è sempre più evidente per affrontare le sfide globali, come il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e la riduzione degli input chimici.“La sostenibilità – ha spiegato il presidente Busillo – significa per noi realizzare il passaggio dai campi al piatto senza sprecare una goccia d’acqua e utilizzare le energie rinnovabili per produrre quarta gamma edi qualità superiore.