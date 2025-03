Sololaroma.it - La Roma può sognare la Champions, Nainggolan: “Bisogna crederci!”

La, nonostante un inizio di campionato negativo, ora si ritrova a inseguire la zona. La situazione sembra essersi ribaltata e ora il sogno della qualificazione dista solo 4 punti. Il cammino per arrivare a questa possibilità è stato tortuoso e nessuno a inizio stagione si sarebbe immaginato di riuscire a recuperare posizioni, ma sembra che, dall’arrivo di mister Ranieri, la squadra giallorossa sia riuscita a ritrovare la forma e la motivazione necessarie per lottare per le zone alte della classifica.I continui cambi in panchina sembravano aver chiuso le speranzeLa stagione dellaha iniziato a rallentare subito dopo le prime giornate, con l’esonero di De Rossi, avvenuto senza preavviso, e l’arrivo sulla panchina di Juric. Mentre con De Rossi l’esonero era stato improvviso, con Juric la fiducia non è mai sbocciata, portando al desiderio collettivo di cambiare nuovamente allenatore.