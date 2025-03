Linkiesta.it - La ricetta della focaccia come quella di Recco

Ingredienti (per 4 persone):500 g di farina tipo 00, la regina delle farine50 ml di olio d’oliva, il nostro amico fidato250 ml di acqua, meglio se fresca di sorgente500 g di stracchino fresco, cremoso e irresistibilesale q.b., sempre con moderazionePreparazione:Mescola farina, acqua, olio e un pizzico di sale. Lavora l’impasto fino a che non diventa liscio ed elastico. Lascia riposare per almeno 30 minuti, magari nel frattempo goditi un buon caffè.Dividi l’impasto in due parti. Stendi una parte su una teglia ben oliata, cercando di ottenere uno strato sottileun velo.Adagia lo stracchino a pezzetti sulla superficie dell’impasto steso. Copri con l’altra metà dell’impasto, sigillando bene i bordi.Cuoci in forno già caldo a 250°C per circa 10 minuti, fino a quando lanon sarà dorata e croccante.