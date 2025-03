Ilgiorno.it - La ricerca stellare di Bicocca: "Abbiamo scoperto Big Wheel: una galassia a disco gigantesca"

L’hanno chiamata “Big“, ruota panoramica. "Perché in quella regione dello Spazio ci stiamo divertendo parecchio: è così ricca di galassie e di meraviglie, come un Luna Park, con al centro lei,e rotante". Sebastiano Cantalupo, professore di Astrofisica dell’università di Milano-, racconta l’ultima scoperta, pubblicata su Nature Astronomy. Protagonista il gruppo “Cosmic Web“ - nato all’interno dell’Unità di Astrofisica del dipartimento di Fisica della- con il giovane assegnista diWeichen Wang, primo autore di questo studio. Come e quando nasce questa impresa? "Prima ancora che il James Webb Space Telescope fosse mandato nello Spazio (è l’osservatorio spaziale più grande e potente mai costruito finora, erede di Hubble e frutto di una collaborazione tra Nasa, Esa e Canadian Space Agency, ndr).