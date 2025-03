Ilgiorno.it - La rete “Rescue Sos Pavia“. Tutti insieme per l’ambiente

Comune, istituti scolastici e la società civileper promuovere un approccio educativo alla sostenibilità e diffondere progetti all’insegna della tutela ambientale. Il protocollo d’intesaSosè stato firmato ieri in Comune e, per la prima volta, coinvolge le associazioni ambientaliste, a cominciare da Fridays for future. "È fondamentale che il Comune di- ha detto l’assessore alLorenzo Goppa - sia capofila. Le amministrazioni che hanno a cuore il tema ambientale devono giocare un ruolo da protagoniste, perché una certa politica tende a vedere gli ambientalisti come un ostacolo allo sviluppo". Le Canossiane, gli istituti comprensivi di via Scopoli e di via Acerbi, il liceo scientifico Copernico e Olivelli, il liceo Caroli, l’istituto Cardano, la scuola internazionale e l’istituto Volta hanno già aderito.