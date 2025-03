Oasport.it - La PTPA vuole un processo contro ATP, WTA, ITF E ITIA. Kyrgios tra i firmatari dell’accusa

Il mondo del tennis è pronto ad essere scosso da una nuova bufera. La, l’associazione fondata da Novak Djokovic e Vasek Pospsil nel 2020, ha deciso di intraprendere alcune azioni legalii principali organi tennistici mondiali, ATP, WTA, ITF e. Laha chiesto unpresso la Corte distrettuale degli Stati Uniti a New York con un documento di ben 163 pagine, in cui l’associazione ha presentato tutte le loro accuse.“I tennisti professionisti sono intrappolati in un gioco truccato, che conferisce loro unllo limitato sulle proprie carriere e sui propri marchi”. Con queste parole laha spiegato la propria azione legale, facendo poi riferimento a problemi anche con il calendario, a come viene gestito il ranking mondiale e anche alllo sui diritti d’immagine.