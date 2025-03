Tpi.it - La provocazione dell’eurodeputato francese: “Gli Usa restituiscano la Statua della Libertà, non la meritano”

Botta e risposta tra Francia e Stati Uniti sulla. Il monumento che Parigi ha donato agli Usa alla fine del XIX secolo è tornato alla ribalta in seguito alladell’europarlamentare transalpino, Raphaël Glucksmann, che ha dichiarato: “Ve l’abbiamo data in dono, ma a quanto pare la disprezzate. Starà bene qui a casa”. Glucksmann ha criticato la politica di Donald Trump accusando il Paese di essersi schierato con i “tiranni” e di aver represso lascientifica licenziando ricercatori.«Rendez-nous la statue de la Liberté !» : la demande de Raphael Glucksmann aux Américains pic.twitter.com/B6p1WHIG6w— LCI (@LCI) March 17, 2025Pronta la replicaCasa Bianca con la portavoce Karoline Leavitt che ha risposto duramente all’eurodeputato: “Il mio consiglio a questo politico di basso livello è di ricordare che solo grazie agli Stati Uniti d’America i francesi ora non parlano tedesco.