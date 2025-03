Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Puntate dal 24 al 28 Marzo 2025: Manuel E Curro Tornano Dopo La Guerra!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Ladal 24 al 28fanno ritorno a Lala, ma fanno entrambi delle scoperte inaspettate. Martina continua ad essere in difficoltà in sanatorio!Laprosegue e, nel corso della settimana dal 24 al 28, al centro dell’attenzione ci sarannotanti mesi di sofferenza e di apprensione da parte dei loro cari, i due faranno ritorno dalla. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.La: dove eravamo rimasti?Martina viene portata in manicomiole accuse di Ayala ed inizia per lei un periodo molto difficile. Cruz si scaglia contro Alonso e gli altri, accusandoli di non aver fatto abbastanza per dimostrare l’innocenza della ragazza.