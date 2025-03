Iodonna.it - La Procura sostiene che ci siano stati diagnosi tardive e terapie inadeguate. L’udienza preliminare è fissata per settembre

Leggi su Iodonna.it

La vicenda della morte di Andrea Purgatori, giornalista e sceneggiatore italiano, scomparso nel 2023, come è noto, è al centro di un’indagine delladi Roma e continua a far discutere. Le autorità giudiziarie hanno chiesto il rinvio a giudizio per quattro medici che si sarebbero occupati delle sue cure nei mesi precedenti al decesso. L’ipotesi accusatoria, che sarà sottoposta all’esame del tribunale, riguarda presunti errori diagnostici e terapeutici. Addio Andrea Purgatori, giornalista e autore di inchieste scottanti X Morte Andrea Purgatori: quattro medici a processoL’inchiesta, mira a chiarire le circostanze del decesso e a verificare se cistate carenze procedurali o gestionali da parte dei professionisti coinvolti.