La principessa può finalmente tornare a brindare con le Irish Guards Alla salute!

Un brindisi reale per celebrare la tradizione: Kate Middleton ha reso omaggio al giorno di San Patrizio con un gesto semplice ma significativo, sorseggiando una pinta di birra insieme allecaserma Wellington di Westminster, ladel Galles ha preso parte a un evento carico di simbolismo, tra parate, incontri ufficiali e dettagli di stile che non sono passati inosservati. Un ritorno atteso, dopo l’assenza forzata dello scorso anno, che ha reso la giornata ancora più speciale. Kate Middleton: i royal look più belli guarda le foto Kate Middleton brinda con leDopo aver saltato l’edizione precedente a causa della malattia, Kate Middleton è tornatatradizionale celebrazione insieme alle, che quest’anno festeggiano il loro 125° anniversario.