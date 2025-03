Lanazione.it - La primavera riporta le Giornate del Fai in Toscana. Ecco dove e quando

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 18 marzo 2025 – Trentacinque luoghi da visitare in 19 comuni di tutte le province toscane: borghi, palazzi storici, luoghi di ricerca e innovazione, di archeologia industriale, case private, botteghe e luoghi di antichi mestieri. Sabato e domenica tornano per la 33/a edizione leFAI di, organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano, che quest’anno festeggia i 50 anni dalla sua nascita. L’elenco completo di tutte le proposte del fine settimana è nel sito https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/-fai-di-/i-luoghi-aperti/?regione=. Ma tra le visite da segnalare, partendo da Firenze, ci sono il Cimitero Evangelico agli Allori con i monumenti funebri di personaggi come storici dell’arte, collezionisti, artisti e altri; Palazzo Lenzi Quaratesi, e dell’Istituto Francese (apertura dedicata agli iscritti FAI con possibilità di iscrizione in loco); e Villa Vittoria, che ospita il Palazzo dei Congressi, appartenente al patrimonio della Regione .