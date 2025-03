Bergamonews.it - “La primavera 2020 non se ne andrà mai”

Con questo ricordo, il portavoce dell’ex sindaco di Bergamo Giorgio Gori, Francesco Alleva, riavvolge il nastro alladel, raccontando i retroscena delle difficili ma doverose decisioni prese dall’amministrazione comunale in quei giorni.Una testimonianza diretta, anche cruda, che racconta di numeri, date, fatti, simboleggiata da quei convogli militari che svuotarono la chiesa del cimitero dalle bare dei bergamaschi.La lettera aperta di Francesco AllevaSabato 7 marzo Tatiana Debelli (che allora lavorava per l’Humanitas Gavazzeni e che oggi è seduta in quello che è stato il mio ufficio per 10 anni, portavoce della sindaca Elena Carnevali) mi chiamò nel pomeriggio, mentre mi trovavo nell’ufficio di Giacomo Angeloni. Giacomo e io eravamo da soli in tutto il Comune di Bergamo (solitamente a Palazzo Frizzoni eravamo in 4: io, Giorgio Gori, Cristiana Barca — assistente del Sindaco — e Giacomo), avevamo appena finito un’intervista con Stefania Battistini di RAI1.