La prima volta internazionale di un arbitro transgender

AGI - Per lanella storia del calcio, unha diretto una partita. Sapir Berman,israeliano trentenne, ha arbitrato la partita persa dall'Irlanda del Nord per 1-2 contro il Montenegro, giocata al Seaview di Belfast. Questo incontro faceva parte del turno di qualificazione per il Campionato Europeo Under 17 femminile. Berman, come riporta Marca, aveva espresso la sua gratitudine per questa opportunitàdel calcio d'inizio: "È un grande onore, un grande orgoglio. È l'opportunità di continuare a fare ciò che amo, nel mondo che mi ha formato e in cui sono cresciuta. Affronterò la partita con profonda umiltà, sperando di dare il massimo, rappresentare il mio Paese, difendere le mie sorelle nella comunità LGBTQIA+ e dimostrare che ogni sogno è possibile grazie a uno strumento potente come lo sport professionistico.