Ilfattoquotidiano.it - “La posizione di Schlein sulle armi è sensata, il riarmo non porterà più sicurezza ma altri conflitti”: il documento degli ex big del Pd toscano

“Non discuterò qui l’idea di Patria in sé. Non mi piacciono queste divisioni. Se voi però avete diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora vi dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni son la mia Patria, glii miei stranieri. (.) Leche voi approvate sono orribili macchine per uccidere, mutilare, distruggere, far orfani e vedove. Le unicheche approvo io sono nobili e incruente: lo sciopero e il voto”. Così, nel febbraio del 1965, don Lorenzo Milani scriveva ai cappellani militari della Toscana, autori di uncontro l’obiezione di coscienza. Per questa lettera il priore di Barbiana fu processato, assolto in primo grado, condannato in appello.