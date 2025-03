Panorama.it - La piazza per l'Europa la pagano i romani

"Armiamoci e partite". E già che ci siete, pagate pure. La manifestazione per l'indetta dal giornalista Michele Serra torna al centro della cronaca. Non solo per le divisioni emerse in. Tra bandiere della pace, vessilli ucraini e l'immancabile Bella ciao (anche se oggi l'invasor è cambiato), ogni sforzo è risultato vano. Il reale obiettivo del raduno non si è compreso. Come se non bastasse, i quotidiani "Il Giornale" e "Libero" hanno rivelato un interessante retroscena. Il Comune di Roma, guidato dal sindaco del Pd Roberto Gualtieri, ha finanziato l'iniziativa promossa dal corsivista di Repubblica. Insomma, insi va per l'. Ma intanto il conto spetta ai cittadini. Dal servizio d'ordine ai bagni pubblici, dal palco alla logistica: 270mila euro sborsati direttamente dal Campidoglio.